На поезд Киев-Константиновка и еще 4 направления открыта продажа билетов

«Укрзализныця» открыла продажу билетов на пять поездов Интерсити +. Об этом сообщается на сайте предприятия.



Продажа билетов открыта на половину мест в следующих поездах: № 721/722 Киев-Харьков, № 726/725 Киев-Харьков, № 763/764 Киев-Одесса, № 711/712 Киев-Константиновка и № 740/739 Киев-Кривой Рог.



Купить билеты на данный момент можно только через веб-сайт «Укрзализныци». Мобильное приложение временно недоступно.



Железнодорожные кассы заработают с 27 мая.



Пассажиры будут допускаться при наличии защитных масок, а также будут проходить термоскрининг.

С 1 июня ожидается возобновление железнодорожных перевозок, а также межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом; с 15 июня — авиасообщение.