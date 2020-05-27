По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 мая

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на 26 мая в Украине коронавирус подтвержден у 21 584 человек, из них 7575 пациентов выздоровели, а 644 - умерли от осложнений. В Донецкой области известно о 155 случаях, в Луганской о 44.



Новый инфицированный на Луганщине - из поселка Новопсков, вернулся из России и находился на самоизоляции.



В Донецкой области коронавирус подтвержден у полицейского из состава Объединенных сил. Ранее COVID-19 обнаружили у его родственницы.



Группировка «ДНР» подтвердила две новые смерти из-за коронавируса и 24 новых случая заболевания. В целом, «ДНР» заявляет о 409 случаях COVID-19. Из них 293 пациента продолжают лечение, выписаны - 103 человека, летальных случаев - 13.



Группировка «ЛНР» сообщила о новой смерти от коронавируса. В тоже время заявляется, что новых случаев заболевания выявлено не было. Группировка подтвердила в целом 384 случая заболевания коронавирусом. Из них выписаны - 184 человека, летальных случаев - шесть.



С 25 мая в Луганской области запустили пригородный и междугородний транспорт. Также открыли детские сады, но только в Северодонецке.



Донецкая область начала второй этап ослабления карантина. Областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила работу междугороднего транспорта и детсадов.



Однако контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения предварительно остаются закрытыми до 22 июня включительно.



С 1 июня в Украине планируется третий этап ослабления карантина при достижении соответствующих индикаторов эпидемиологической ситуации.





Политика



В группировке «ЛНР» заявили, что вывели танковые подразделения на боевые позиции.



На прошлой неделе Денис Пушилин, а также Леонид Пасечник сделали заявления о приведении в полную боевую готовность «войск» в ОРДЛО. Они обвинили украинскую армию в обстрелах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с пониманием относятся к заявлениям глав группировок «ЛНР» и «ДНР».



Экономика



В Минреинтеграции сообщили, что за время оккупации из отдельных районов Донецкой и Луганской областей было вывезено в Россию почти 68 миллионов тонн угля различных марок стоимостью ориентировочно 4,7 миллиарда долларов США.



Группировка «ДНР» установила российский рубль главной денежной единицей на подконтрольной ей территории.

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