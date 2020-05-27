Сутки на Донбассе: 6 обстрелов, украинский военный погиб

За минувшие сутки пророссийские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там добавили, что по украинским позициям огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В штабе напомнили, что в результате огня боевиков погиб украинский военнослужащий.



Обстрелам подверглись позиции у Водяного, Новомихайловки, Новотроицкого, Пищевика, Марьинки.



В свою очередь украинские военные открывали огонь в ответ. По данным украинской разведки, был уничтожен один и ранен как минимум один боевик на Донбассе.



С начала текущих суток огонь на Донбассе со стороны боевиков не велся, подытожили в штабе ООС.