YouTube разблокировал сепаратистский фильм о Донецком аэропорте

Видеохостинг YouTube разблокировал сепаратистский фильм «Позывной «Донецк» ресурса Wargonzo. В самом ресурсе это связывают с атакой своих подписчиков на офис компании Google в Москве, в состав которой входит видеохостинг.



YouTube заблокировал фильм о захваченном боевиками аэропорте имени Прокофьева практически сразу после публикации. Сейчас фильм доступен с некоторыми ограничениями: необходимо подтверждение в связи с тем, что пользователи отмечают этот фильм как недопустимый.



Ранее автор Wargonzo Семен Пегов заявил, что подписчики канала забросали дымовыми шашками московскую штаб-квартиру Google в знак протеста против блокировки фильма, а также российских каналов NewsFront и AnnaNews.

Фото: Wargonzo / YouTube