Кулеба приветствует общение Берлина с Москвой с учетом позиции Украины

Министерство иностранных дел и Офис президента максимально вовлечены в процесс урегулирования конфликта на востоке Украины, что подтверждается будущим визитом глав ведомств Дмитрия Кулебы и Андрей Ермака на переговоры в Берлин. Об этом Кулеба заявил в интервью «Фактам».



Он подтвердил, что поездка в Берлин была давно запланирована. При этом переговоры немецкой и российской сторон по вопросам разрешения ситуации на Донбассе состоялись раньше — 13 мая — во время визита в Берлин заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака.



Кулеба заверил, что о визите подсанкционного Козака в Берлин украинская сторона знала, а никаких решений по Донбассу на встрече принято не было.



«Согласитесь, глупо запрещать кому-то с кем-то о чем-то разговаривать. А вот то, что нельзя принимать решения без учета позиции Украины, для меня абсолютно принципиально. Поэтому во время визита господина Козака, о котором мы заранее узнали от немецкой стороны, никаких решений принято не было. Соответственно, повода для беспокойства нет. А общение мы приветствуем», — заявил он.



Кулеба отметил, что визитом главы МИД и Офиса президента в Берлин украинская сторона подчеркнет исключительную важность наших двусторонних отношений и максимальную открытость к диалогу.