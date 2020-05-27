СМИ: РФ затягивает начало заседания ТКГ

Представители России затягивают начало планового заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции. Встреча, запланированная на 13:00 27 мая, еще не началась, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник, близкий к ОБСЕ.



«Украинская сторона и ОБСЕ готовы к встрече, представители ОБСЕ удивлены тому, что российская сторона затягивает процесс», — отметил собеседник агентства.



В связи с пандемией коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеоконференции.



На сегодняшнем заседании Украина намерена представить переселенцев, которые войдут в состав делегации.