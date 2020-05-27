Кабмин уволил замглавы Минэкоэнерго

Кабинет министров уволил Алексея Рябчина с должности заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы проанализировали работу предыдущей команды министерства, которая работала, в том числе, и над вопросом энергоэффективности. Действительно, было много наработок, но результативность очень низкая. Другой человек будет более эффективен для решения поставленных задач», — прокомментировала врио главы Минэкоэнерго Ольга Буславец во время заседания.



По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, речь идет об улучшении работы министерства, в том числе на отдельных направлениях.



В Минэкоэнерго Рябчин курировал вопросы энергоэффективности. Эту должность он занимал с 12 октября 2019 года.



Также сегодня Кабмин разделил министерство энергетики и защиты окружающей среды на два ведомства.

Алексей Рябчин родом из Мариуполя, окончил Донецкий национальный университет по специальности «Международная экономика». Народный депутат 8-го созыва от фракции «Батькивщина». С декабря 2018 года входит в список физических лиц, в отношении которых правительство РФ ввело санкции.