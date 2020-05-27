«ДНР»: 15% заболевших переносят коронавирус в тяжелой форме

На подконтрольной группировке «ДНР» территории из общего числа пациентов порядка 60% переносят коронавирус COVID-19 в легкой форме, 25% в средней и 15% — в тяжелой форме.



Такую статистику озвучила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко в интервью сепаратистскому ресурсу ДАН.



По ее словам, треть тяжелых больных нуждается в интубации трахеи посредством подключения аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). «На сегодняшний день два человека находятся на интубации трахеи, еще 36 получают кислород через маску», — рассказала Долгошапко.



Она отметила, что в основном болеют люди старше 50 лет, «хотя и среди молодежи и жителей среднего возраста тоже достаточно заболевших».



«Но в молодом возрасте болезнь переносится значительно легче. Самому младшему пациенту с коронавирусной инфекцией был один месяц. Ребенок заразился от матери. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. Самому возрастному пациенту было 84 года. К сожалению, он скончался», — добавила Долгошапко.



Она не назвала, города в которых выявили случаи коронавируса, но отметила, что заболевшие есть почти в каждом из 18 городов и районов под контролем «ДНР».

«ДНР» подтверждает 435 случаев заболевания коронавирусом. Из них 108 пациентов уже выписаны, а 14 — умерли.



«Новости Донбасса» узнали, что в Донецке от коронавируса умер хирург-ортопед. Информация об этом не вошла в статистику «ДНР».



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.



У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.