Суд признал незаконным заявление Института нацпамяти о том, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской

Окружной админсуд Киева признал незаконным заявление бывшего главы Института нацпамяти Владимира Вятровича о том, что символика дивизии СС «Галичина» не является нацистской, и обязал Институт воздержаться от распространения таких выводов. Об этом сообщают «Ґрати».



Суд частично удовлетворил иск главы издательства «Сакцент плюс» Натальи Мясниковой, требовавшей от Украинского института национальной памяти признать нацистской символику батальона СС «Галичина».



Истец просила признать противоправным ответ главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича на запрос издания «Страна.юа» от 16 мая 2017 года. В нем руководитель института указал, что символика 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» не относится к символике национал-социалистического режима, запрещенной в Украине.



В своем иске Мясникова указала, что дивизия СС «Галичина» была частью войск Ваффен-СС, которую нюрнбергский трибунал в 1946 году признал преступной организацией. Истец считает, что глава института национальной памяти исказил исторические факты и превысил свои полномочия.



Мясникова просила суд признать противоправными действия Вятровича, запретить институту «пропаганду символики дивизии СС «Галичина» и обязать учреждение опровергнуть оспариваемую информацию.



Она подала иск ещё в сентябре 2017 года, подготовительная стадия процесса шла почти три года. 27 мая 2020 года коллегия Окружного административного суда рассмотрела иск по существу.



Представители института не явились на заседание, но ранее присылали письменные возражения, в которых просили отклонить иск. Владимир Вятрович, который в суде имел статус третьей стороны, также не пришел и письменно попросил отклонить иск.



Коллегия судей во главе с судьей Ариной Литвиновой заслушала позицию истца, изучила доказательства и решила частично удовлетворить исковые требования.



Суд решил признать противоправным заявление Вятровича о дивизии СС «Галичина» и обязал институт «воздержаться от распространения выводов» о том, что дивизия СС «Галичина» не является нацистской. Коллегия отклонила требования, в которых истец требовал от института «запретить пропаганду символики СС «Галичина» и официально опровергнуть заявление Вятровича. Суд также взыскал с института в пользу истца 960 гривен судебного сбора.



Сам Вятрович, комментируя решение, отметил, что в постановлении суда «нет ничего о том, является ли символика дивизии «Галичина» символикой национал-социалистического тоталитарного режима».



«Суд решил, что УИНП не должен отвечать на обращение гражданина по принадлежности этой символики к нацистской. Хотя как УИНП как центральный орган исполнительной власти мог не дать ответа гражданину, для меня остается загадкой», — написал Вятрович в Facebook.