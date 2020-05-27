В Кремле не смогли ответить, пригласят ли Зеленского на парад Победы 24 июня

На парад Победы, который пройдет 24 июня в Москве, пока планируется пригласить лидеров стран Содружества независимых государств (СНГ). Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.



При этом Песков затруднился сказать, будет ли среди приглашенных президент Украины Владимир Зеленский. «Я вам сказал, какой принцип [приглашения] действует», — подчеркнул он.



Песков отметил, что Кремль исходит из того, что до 24 июня ситуация с коронавирусом еще улучшится.

Военный парад в честь 75-летия Победы над нацизмом во Второй мировой войне не состоялся в Москве 9 мая из-за эпидемии COVID-19. Первоначально на торжественные мероприятия в столицу России были приглашены многие иностранные лидеры.



26 мая президент РФ Владимир Путин объявил, что парад пройдет 24 июня.