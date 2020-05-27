В ГПСУ выявлено 43 случая коронавируса

По состоянию на 27 мая в Государственной пограничной службе выявлено 43 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



С 22 мая по результатам проведенных тестов среди военных и работников ведомства зафиксировано 6 новых случаев, два из них — 26 мая.



Еще 16 сотрудников ГПСУ выздоровели с начала пандемии, 27 — продолжают лечиться (6 — стационарно, 21 — амбулаторно).

По состоянию на утро 27 мая в Украине выявлено 21 905 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7 995 пациентов выздоровели, 658 — умерли от осложнений.