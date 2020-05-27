Немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украину

В Германии судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко. Соответствующее решение принято в среду, 27 мая, сообщает Deutsche Welle.



Судьи решили, что в настоящее время нельзя установить, что уголовное преследование Онищенко в Украине осуществляется по политическим мотивам.



Как отмечается в пояснении к постановлению судебного органа, «существует значительная вероятность» того, что в случае экстрадиции Онищенко «не будут соблюдены минимальных стандартов международного права относительно условий содержания в тюрьмах», в том числе и Европейской конвенции по правам человека. Поэтому экстрадиция является недопустимой.



Также суд отменил ордер об экстрадиционном аресте Онищенко.



Сам Онищенко с момента своего ареста в Нижней Саксонии в ноябре 2019 года провел несколько месяцев в тюрьме города Ольденбург. В течение этого времени ему сделали операцию на сердце в расположенной возле больницы. После решения суда он может покинуть тюрьму.



В феврале этого года тогдашний адвокат Онищенко Инго Миноджио сообщил DW, что у Онищенко есть гражданство России. Поэтому в случае, если Германия не выдаст экс-депутата Верховной Рады Украины, но откажет в приюте, он готов выехать в эту страну.



13 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) начал рассмотрение по существу «газового дела», где упоминается Александр Онищенко. В Украине его подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».