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Немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украину

27 мая 2020, 17:27

Немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украину

В Германии судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко. Соответствующее решение принято в среду, 27 мая, сообщает Deutsche Welle.

Судьи решили, что в настоящее время нельзя установить, что уголовное преследование Онищенко в Украине осуществляется по политическим мотивам.

Как отмечается в пояснении к постановлению судебного органа, «существует значительная вероятность» того, что в случае экстрадиции Онищенко «не будут соблюдены минимальных стандартов международного права относительно условий содержания в тюрьмах», в том числе и Европейской конвенции по правам человека. Поэтому экстрадиция является недопустимой.

Также суд отменил ордер об экстрадиционном аресте Онищенко.

Сам Онищенко с момента своего ареста в Нижней Саксонии в ноябре 2019 года провел несколько месяцев в тюрьме города Ольденбург. В течение этого времени ему сделали операцию на сердце в расположенной возле больницы. После решения суда он может покинуть тюрьму.

В феврале этого года тогдашний адвокат Онищенко Инго Миноджио сообщил DW, что у Онищенко есть гражданство России. Поэтому в случае, если Германия не выдаст экс-депутата Верховной Рады Украины, но откажет в приюте, он готов выехать в эту страну.

13 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) начал рассмотрение по существу «газового дела», где упоминается Александр Онищенко. В Украине его подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».

ТЕГИ

Люди
Александр Онищенко
Места
Германия

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