Кулеба: После вывода войск РФ «ДНР» и «ЛНР» расформируют

Украина будет настаивать на расформировании оккупационных администраций, подконтрольных группировкам «ЛНР» и «ДНР». Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.



По его мнению, после вывода российских войск и возвращении Украиной контроля над границей такие «администрации» не смогут существовать.



«Мы с ними не будем вести разговоры, соответственно они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то собственно где этой оккупационной администрации... Ответ — нигде», — заявил Кулеба.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью заявил, что у него есть по меньшей мере 12 планов развития событий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.



По его словам, сейчас нельзя четко сказать, каким будет план плавной реинтеграции территорий, потому что все зависит от сценариев развития событий, которые будут и могут происходить.