Заработал маркетплейс товаров производителей из Донецкой и Луганской областей 

Команда Агентства развития локальных медиа «АБО» запустила Свой.Маркет — маркетплейс товаров с востока Украины, где производители Донецкой и Луганской областей, а также переселенцы, открывшие бизнес в других регионах могут представить свою продукцию.



«Наша цель — собрать на одной торговой площадке все компании и предпринимателей, которые развивают бизнес в городах Донецкой и Луганской областей. Как тех,кто создал свои бренды, так и тех, кто занимается поставкой и продажей различной продукции: от мебели и техники до одежды и детских игрушек», — говорит Александр Билинский, сооснователь агентства.



В маркетплейсе представлено уже 50 производителей.



По его словам, для предпринимателей из Донецкой и Луганской областей это возможность бесплатно создать свой интернет-магазин: выйти на более широкую аудиторию и быстрее ворваться в онлайн-продажи, что особенно актуально в период карантина и кризиса. А для покупателей — это возможность приобрести качественные товары, которые производят земляки.



На Свой.Маркет можно купить и продать одежду, обувь, аксессуары, товары для дома, для детей. Сейчас в маркетплейсе представлены производители из Краматорска, Северодонецка, Славянска, Бахмута, Лисичанска, Мариуполя, Константиновки, Дружковки и других городов.



«Продвигать товары из маркетплейса мы будем через онлайн-журнал Свои.City, контекстную рекламу и социальные сети. 50% нашей аудитории — это жители Донецкой и Луганской области. Кроме того, издание активно читают в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Запорожской областях. Мы много пишем о предпринимателях с востока — и видим отклик аудитории на эти истории», — добавил Билинский.



В течение первых 6 месяцев размещение в Свой.Маркет для предпринимателей будет бесплатным. Команда маркетплейса на протяжении 3 месяцев будет помогать в продвижении товаров местных производителей — и уже потом они решат, продолжать сотрудничество на коммерческой основе или нет.



Чтобы присоединиться к Свой. Маркет, необходимо заполнить короткую форму. Контент-менеджер свяжется с предпринимателем, поможет залить информацию о товарах и оформить страницу, а также ответит на все вопросы. Каждый производитель после регистрации получит доступ в личный кабинет, где сможет отслеживать все заказы.