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Школы и детские сады на Луганщине могут заработать на следующей неделе

27 мая 2020, 21:07

Школы и детские сады на Луганщине могут заработать на следующей неделе

Все образовательные учреждения и детские сады в Луганской области могут заработать уже на следующей неделе. Об этом в комментарии журналистке «Новости Донбасса» сообщил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.

По его словам, запуск может состояться в следующем этапе ослаблений карантинных мер.

«Мы будем по чуть-чуть ослаблять карантин. Я буду в пятницу в Киеве и надеюсь, что поговорю с главным государственным санитарным врачом Украины и с министром здравоохранения, касательно следующих этапов послабления карантина. Ситуация в области стабильная. Мы на 100% протестировали всех больных на обычную пневмонию на всякий случай. Мы постоянно тестируем наших врачей, полицейских, мы протестировали абсолютно всех людей, которые контактировали с нашими больными», — сказал он.

По словам Гайдая, низкий показатель заболевания по сравнению с другими регионами Украины дает возможность проводить следующие этапы ослабления карантинных мер.

Вчера главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Луганщина не готова к смягчению карантина из-за того, что среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа (ИФА) должен составлять больше, чем 12 на 100 тысяч населения в течении последних 7 дней.

В Луганской области этот показатель на уровне 9,03 тестов на 100 тысяч населения.

Руководитель ОГА на эту новость отреагировал следующим образом: «Дело в том, что были определенные технические сбои. Сначала нам посчитали всю территорию Луганской области. То есть 2 миллиона 200 тысяч населения. Мы выяснили, что была ошибка просто какого-то сотрудника. Потом нам сказали, что мы мало делаем тестов, но мы доказали, что провели тесты всем больным на пневмонию, делаем тесты всем, кто идет на плановые операции, проводим тесты всем медикам и тем, кто работает непосредственно с больными, ни к чему ловить людей на улице и брать у них кровь».

Также он добавил, что со следующей недели будут проводиться ИФА-тесты на антитела.

По состоянию на 27 мая, в области зафиксировано 45 случаев заболевания на COVID-19. Последний — обнаружили вчера у жителя Лисичанска, который вернулся недавно из России. Всего сейчас на лечении находятся 9 людей, 36 — выздоровели.

С 25 мая в Луганской области запустили пригородный и междугородний транспорт.

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коронавирус
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Луганская область
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Сергей Гайдай

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