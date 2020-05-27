Пятого президента Украины, главу партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко вызвали в Государственное бюро расследований для допроса и в качестве свидетеля по двум уголовным производствам на 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



По первому делу также на допрос вызвали жену Порошенко Марину. Это дело о незаконном перемещении через границу Украины 43 картин всемирно известных художников.



Кроме этого, Порошенко вызывается в ГБР в 12.00 29 мая в качестве свидетеля «по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам». Речь идет о его разговоре с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

Ранее народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.