По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на утро 27 мая коронавирус в Украине выявлен у 21 905 человек. Из них 7 995 пациентов выздоровели, 658 — умерли от осложнений. За сутки зафиксирован 321 случай болезни. На подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 155 случаев COVID-19, в Луганской области — 45. Новый пациент с COVID-19 на Луганщине — житель Лисичанска, который ранее вернулся из России. По данным облгосадминистрации, он все время находился на самоизоляции.



Группировка «ДНР» сообщила о 14-м летальном случае вследствие коронавирусной болезни. Всего в формировании признают 435 случаев COVID-19. За минувшие сутки в отдельных районах Донетчины выявлено 26 новых случаев болезни. Среди них — двухлетний ребенок, прибывший из Московской области с мамой, у которой исследование показало отрицательный результат. Остальные результаты исследования подтверждены у контактных лиц.



В «минздраве» группировки «ДНР» заявляют, что из общего числа пациентов порядка 60% переносят коронавирус COVID-19 в легкой форме, 25% в средней и 15% — в тяжелой форме. Как утверждают в формировании, в общей сложности было проведено более трех тысяч лабораторных тестирований на коронавирус COVID-19. По словам так называемого министра здравоохранения «ДНР» Ольги Долгошапко, заболевшие коронавирусом COVID-19 есть почти в каждом городе или районе на подконтрольной группировке «ДНР» территории.



В подконтрольном боевикам Донецке от коронавируса скончался 60-летний хирург-ортопед Ринат Жамалетдинов, передают «Новости Донбасса» со ссылкой на сотрудников Донецкой областной травматологической больницы, в которой работал Жамалетдинов. У мужчины была хроническая болезнь — диабет.



На сегодня группировка «ДНР» подтверждает, что три медицинских учреждения на подконтрольной ей территории полностью или частично закрыты на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.



«ДНР» будет рассматривать возможность открытия пунктов пропуска на линии соприкосновения после аналогичного решения украинской стороны. Украинские КПВВ на линии соприкосновения будут закрыты как минимум до 22 июня.







Политика



Американско-российский трек по урегулированию ситуации на Донбассе не остановлен, в Вашингтоне идут дискуссии относительно назначения нового своего представителя в переговорах этого формата. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Кулеба заявил, что Украина будет настаивать на расформировании оккупационных администраций, подконтрольных группировкам «ЛНР» и «ДНР».



Общество



Горняки подконтрольной «ЛНР» шахты «Никанор-Новая», которые бастовали под землей шесть суток из-за многомесячной задолженности по зарплатам, начали получать деньги.



Международный Комитет Красного Креста направил 18 тонн стройматериалов в качестве гуманитарной помощи жителям неподконтрольной Украине территории Донбасса.



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