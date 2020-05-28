В Донецкой области выявили три новых случая коронавируса

Три новых случая коронавируса были выявлены в Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщает глава областной государственной администрации Павел Кириленко.



Все заболевшие находятся в Мариуполе, из круга контактных лиц, у которых коронавирус обнаружили ранее.



Среди заболевших — 75-летняя женщина и двое мужчин, 44 и 39 лет. Один из мужчин — житель Одесской области, который прибыл в Мариуполь в служебную командировку.



Таким образом, с начала карантина на Донетчине подтверждено 158 случаев коронавирусной болезни. Четыре из них завершились летально, 85 пациентов выздоровели, 69 продолжают лечение.



Кириленко отметил, что в инфографике количество больных по Мариуполю указано с учетом двух жителей Одесской области, которые находились в Мариуполе в командировке. Наличие вируса у одного из них было подтверждено сегодня, у второго — вчера.

По состоянию на утро 27 мая в Украине выявлено 21 905 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7 995 пациентов выздоровели, а 658 — умерли. За сутки зафиксирован 321 случай болезни.



Данные с временно неподконтрольной территории Луганской области у Минздрава отсутствуют.



При этом группировка «ДНР» подтверждает 435 случаев заболевания коронавирусом на подконтрольной ей. Из них 108 пациентов уже выписаны, а 14 — умерли. На лечении остаются 313 человек.