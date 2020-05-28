Штаб рассказал о семи обстрелах на Донбассе

За прошедшие сутки пророссийские боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Потерь среди украинских военнослужащих не зафиксировано.
Украинской стороной зафиксированы обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120-мм и 82-мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Уточняется, что обстрелы велись по позициям неподалеку Новотроицкого, Широкино, Старогнатовки, Марьинки, Луганского, Крымского, Новолуганского.
В штабе указали, что украинские военные дали ответ из «дежурных огневых средств».
С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, добавили в штабе.