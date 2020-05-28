CNN: Пентагон готов выделить дополнительную помощь Украине

Пентагон уведомил Конгресс о том, что правительство Украины добилось необходимого прогресса в ключевых реформах и поэтому может рассчитывать на дополнительную помощь в размере 125 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника Минобороны и помощника конгрессмена.

Телеканал отмечает, что подтверждение того, что Украина добивается прогресса в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и усилении гражданского надзора, требуется по закону для того, чтобы помощь могла быть ей оказана.



Эти 125 миллионов долларов являются второй половиной помощи в 250 миллионов долларов Украине в области безопасности, которая была выделена Конгрессом на 2020 год.



По данным собеседников CNN, новый пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы, десятки машин скорой помощи, средства защищенной связи и два патрульных катера.

Решение администрации США «заморозить» выделенную для Украины помощь сыграло центральную роль в процессе импичмента президента Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса.



Противники Трампа обвиняли его в оказании таким способом давления на украинское правительство с внутриполитической целью. Между тем, Белый дом настаивал, что задержка в предоставлении помощи была вызвана опасениями, связанными с высоким уровнем коррупции в стране.



В начале февраля Сенат США признал Трампа невиновным: 52 сенатора проголосовали в поддержку президента США против 48-ми сенаторов, считавших его виновным.