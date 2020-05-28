В Москве отреагировали на желание Киева получить контроль над донбасской границей

Представитель России в Трехсторонней контакктной группе Борис Грызлов высказался категорически против возможности получения украинской стороной контроля над границей в ОРДЛО до выполнения политических пунктов Минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.



Грызлов рассказал, что на заседании ТКГ 27 мая украинская сторона снова заявиля, что хочет получить полный контроль над границей на Донбассе до политического урегулирования, то есть до определения «особого статуса» территорий Донбасса, амнистии и проведения выборов.



На это Грызлов заявил, что «любые попытки Киева изменить Минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям». По его словам, Москва «продолжит проводить курс на приоритетность решения политических вопросов».

Киев настаивает, что компоненты по обеспечению безопасности на Донбассе должны быть выполнены перед реализацией политических пунктов Минских соглашений. Москва и поддерживаемые ею группировки «ДНР»/«ЛНР» категорически выступают против этого.



Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после вывода российских войск и возвращении Украиной контроля над границей такие подконтрольные «Л-ДНР» «администрации» будут распущены.



Президент Владимир Зеленский дал себе еще один год, чтобы добиться успеха в урегулировании конфликта на Донбассе в рамках Минских соглашений.