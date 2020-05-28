Число заболевших коронавирусом в Украине превысило 22 тысячи

По состоянию на утро 28 мая в Украине выявлено 22 382 случая заболевания коронавирусом. Из них 8 439 пациентов выздоровели, а 669 — умерли от осложнений. Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.



За сутки зафиксирован 477 случаев болезни. При этом 11 ранее заболевших умерли, а 444 — выздоровели.



Ситуация в регионах:

Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» подтверждает 435 случаев заболевания коронавирусом. Из них 108 пациентов уже выписаны, а 14 — умерли.



Группировка «ЛНР» 26 мая подтвердила 384 случая заражения коронавирусом. Из них 184 пациента выписали, 6 человек умерли от осложнений.