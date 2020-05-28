СМИ: К главе «ДНР» приехал куратор из России

В Донецк из России приехал политтехнолог, который будет курировать главу «ДНР» Дениса Пушилина и следить за показаниями его рейтинга. Об этом пишет издание «Спектр» со ссылкой на источники.



На подконтрольной боевикам территории этот политтехнолог известен как Дмитрий Чайка. До 2016 года он уже работал в «администрации» тогдашнего главы «ДНР» Александра Захарченко. Также он работал в Донецке и осенью 2018 года в связи с намеченными на 11 ноября «выборами» главы «ДНР», на которых победил Пушилин. Тогда в Москве подтвердили, что Чайка прибыл по согласию администрации президента России.



«Спектр» отмечает, что на прибывших из РФ кураторов и журналистов федеральных каналов не распространяются карантинные меры, которые были ввыдены из-за коронавируса.



«Дмитрия Чайку, разумеется, карантин для приезжих не коснулся, вчера приехал [военный корреспондент ВГТРК] Александр Сладков — тоже без карантина. Ждем теперь [военного корреспондента] Семена Пегова, и тогда война точно начнется!» — прокомментировал ситуацию источник издания в «правительстве ДНР». «Спектр» называет это заявление полусерьезным.



В статье издания отмечается, что, по мнению местных, прибытие Сладкова и Пегова, обострение риторики руководства «Л-ДНР», отмена отпусков у «военных» и слухи о грядущем обострении под Авдеевкой свидетельсвуют об ожидании активизации военных действий.