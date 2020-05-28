В рядах ВСУ — 11 новых случаев коронавируса

По состоянию на утро 28 мая в рядах ВСУ зафиксировали 173 случая заболевания COVID-19. Из них 64 — на лечении, 106 — выздоровели и 3 — умерли. Об этом сообщили в «АрмияInform».



За прошедшие сутки в Вооруженных силах выявили 11 новых случаев коронавируса. Четверо из них находится в учреждениях здравоохранения. Двое военнослужащих — в Национальном военно-медицинском клиническом центре «ГВКГ», по одному сотруднику ВСУ в Хмельницкой областной инфекционной больнице и Сарницкой ЦРБ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.



Еще семь военнослужащих: Киевская область — 5 человек, Житомирская и Волынская области — по 1 человеку — лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов также удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.Всего на изоляции (в том числе самоизоляция — ред.) находятся 300 человек.

Вчера в рядах ВСУ зафиксировали третий летальный случай от коронавирусного заболевания COVID-19.



По состоянию на утро 28 мая в Украине выявлено 22 382 случая заболевания коронавирусом. Из них 8 439 пациентов выздоровели, а 669 — умерли от осложнений.