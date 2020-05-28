«ДНР» сообщила о 15-й смерти от коронавируса. Всего выявлено 469 случаев болезни

На подконтрольной группировке «ДНР» территории было выявлено 469 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



Из них уже были выписаны 111 человек, а скончались — 15. На лечении остаются 343 пациента.



По данным «ДНР», за сутки от коронавируса умер один человек — мужчина в возрасте 66 лет. Также было выявлено 34 новых случая заболевания COVID-19 и выписаны три человека.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.



На подконтрольной властям части Донецкой области выявлено всего 158 случаев коронавируса. Из них 85 выздоровели, а четверо умерли.