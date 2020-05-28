Россия в ООН: Прекращение огня будет после снятия санкций

Во время заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций по защите гражданских лиц российская делегация заявила, что без снятия санкций глобального прекращения огня не будет. Об этом в своем Facebook написал пресс-секретарь представительства Украины в ООН Олег Николенко, опубликовав часть заявления России.



В этом же заявлении России говорилось, что санкции также мешают предоставлять гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19.



«Заявление РФ объясняет, почему продолжается насилие в Украине, Сирии, Ливии и других местах, где Россия является стороной конфликта. Но мы хорошо знаем, что даже если санкции теоретически будут отменены, прекращения огня не будет», — считает Николенко.

Напомним, ранее Украина призывала Россию отказаться от насилия на Донбассе.