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«Заборона» посчитала, сколько зарабатывает УПЦ МП

28 мая 2020, 13:02

«Заборона» посчитала, сколько зарабатывает УПЦ МП

Месячный доход митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата составляет около 18 миллионов гривен, а годовой — 216 миллионов гривен. Об этом говорится в материале издания «Заборона».

Издание отмечает, что УПЦ МП имеет около 11 800 приходов — первичное звено многоуровневой структуры церкви — а каждый приход платит часть собранных пожертвований в епархию, которой подчиняется. Средний городской приход приносит епархии 7000 гривен, сельский — 750 гривен. Таким образом, епархии получают около 46 миллионов гривен, из которых 20% отдают центральному органу — митрополии.

Еще один источник доходов епархий УПЦ МП — лавки церковных товаров. По данным издания, в зависимости от размера епархии, они приносят от 150 тысяч до 450 тысяч гривен в месяц.

Также, время от времени, епархии устраивают показ значимых церковных реликвий с якобы целебными свойствами. Например, в 2016 году УПЦ МП в Одессе анонсировала масштабное церковное событие — показ мощей святого Пантелеймона.

Говорили, что это «возможность увидеть их всего один раз». Поклониться мощам пришли около 100 тысяч верующих. Каждый пожертвовал в церковную копилку минимум 5 — 7 гривен и столько же потратил на свечку или пластиковую икону. За два дня церковники заработали почти 1,5 миллиона гривен. На самом деле, как пишет «Заборона», эти мощи постоянно находятся в свободном доступе в трех одесских монастырях УПЦ МП. Издание пришло к выводу, что эта акция — всего лишь один из способов наполнения церковного бюджета.

Особое место в структуре УПЦ МП стоят «ставропигиальные» монастыри, которые подчиняются непосредственно митрополии. Главные из них — это Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры. Верующие несут в лавры пожертвования, покупают услуги — поминания живых и мертвых. Также, монастыри продают реликвии, собственную продукцию и литературу. 

По подсчетам журналистов, одна лавра зарабатывает минимум 10 миллионов гривен в месяц. 20% дохода лавры отдают митрополии. Это, как минимум, 6 миллионов гривен от трех главных монастырей в месяц.

Также подчеркивается, что церковь имеет спонсоров в политических, криминальных, и бизнес-кругах. Главный из них — олигарх и депутат-мажоритарщик от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский.

Отметим, что религиозные организации не считаются неприбыльными и платят налоги со своей экономической деятельности. Не платятся налоги за непосредственно религиозную деятельность и за пожертвования, которые они получают. Однако, полностью проконтролировать денежный поток церквей невозможно.

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