«ДНР» хочет встречать пересекающих КПВВ стелой «Россия»

На пунктах пропуска группировки «ДНР» через линию соприкосновения идет заливка фундамента под стелы с надписью «Россия». Об этом сообщил сотрудник «министерства информации ДНР» Алексей Акутин в своем Telegram-канале.



Со ссылкой на свои источники, Акутин рассказал, что такие стелы появятся на КПВВ «Октябрь» и «Майорск». Также он прогнозирует, что подобные конструкции сделают и на пунктах пропуска «Еленовка» и «Александровка».



На данный момент пункты пропуска Украины и «ДНР»/«ЛНР» не функционируют из-за эпидемии коронавируса. Ожидается, что украинские КПВВ возобновят работу после 22 июня. В «ДНР» заявили, что готовы говорить об открытии пунктов пропуска со своей стороны после аналогичного шага Украины.