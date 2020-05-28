«Воде Донбасса» на подконтрольной территории задолжали больше, чем на неподконтрольной

Долги коммунального предприятия «Вода Донбасса» за электроэнергию на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области больше, чем на неподконтрольной.



Это следует из данных, которые были обнародованы в ходе заседания коллегии Донецкой облгосадминистрации.



Так, на подконтрольной территории задолженность предприятия за электричество составляет 2 миллиарда 144 миллиона гривен. При этом на неподконтрольной — 1 миллиард 434 миллиона гривен. Общий долг за электроэнергию составляет более 3 миллиардов 578 миллионов гривен.



В целом кредиторская задолженность «Воды Донбасса» — более 6 миллиардов 478 миллионов гривен, значительная часть этой суммы — долги за электроэнергию. А дебиторская задолженность предприятия — 2 миллиарда 186 миллионов, из нее 607 миллионов гривен — это долги населения и 1 миллиард 435 миллионов гривен задолжали компании муниципальные водоканалы.



В связи с этим в облгосадминистраии призвали мэров и глав районов уделить внимание погашению долгов за услуги водоснабжения. «Если компания не сможет хотя бы частично платить за электроэнергию, то мы все можем стать заложниками отсутствия водоснабжения», — указал докладчик, департамента ЖКХ ДонОГА Сергей Гончаренко

«Вода Донбасса» обеспечивает водоснабжение населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.



В конце декабря 2019 года стало известно, что власти Украины начали изучать возможность остановки водоснабжения на подконтрольную группировке «ДНР» часть Донецкой области, в случае если та сторона не будет платить за воду.



20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не перекрывает воду ОРДЛО, «несмотря на то, что они уже долгое время не платят за нее».