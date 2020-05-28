На переговорах ТКГ договорились согласовать списки на следующий обмен

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе 27 мая провела очередное заседание в режиме видеоконференции. Договорились согласовать списки пленных на обмен и обсудили новые участки разведения сил и средств, передает Офис президента.



«В рамках работы гуманитарной группы была достигнута договоренность об обсуждении на очередном заседании сформированных списков на взаимное освобождение удерживаемых лиц», — говорится в сообщении.



Там также отметили, что в рамках группы по безопасности продолжилось обсуждение вопроса о новых участках разведения сил и средств.



Кроме того, обсуждались вопросы пересечения КППВ абитуриентами в пределах вступительной компании и открытия новых пунктнов пропуска на линии разграничения.



Также украинская делегация на переговорах ТКГ подчеркнула необходимость установления бессрочного, безусловного и устойчивого соблюдения режима тишины.



Ранее в Офисе президента заявляли, что на следующей встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции Украина привлечет к работе рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы в качестве представителей неподконтрольных районов Донбасса переселенцев. Однако, об их присутствии на переговорах 27 мая не сообщалось.





Напомним, 5 мая Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации в ТКГ. Ее, как и прежде, возглавил второй президент Укрианы Леонид Кучма.



Украинская сторона в марте предложила создать консультативный совет в ТКГ, куда войдут представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживают на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России.



