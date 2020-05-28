В МИД появился спецпредставитель по санкциям против России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики. Об этом сообщает пресс-служба МИД



«Международные санкции являются важным внешнеполитическим инструментом влияния на те государства, физические и юридические лица, которые являются системными нарушителями международного права и прав человека», — отмечается в сообщении.



Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики.



В ведомстве подчеркнули, что назначение Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований закона «О санкциях», а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институциями для усиления давления на Россию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека.