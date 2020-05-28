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Германия отказала бывшему депутату Верховной Рады Онищенко в убежище

28 мая 2020, 17:38

Германия отказала бывшему депутату Верховной Рады Онищенко в убежище

Федеральное ведомство миграции и беженцев Германии отказало бывшему депутату Верховной Рады Александру Онищенко в политическом убежище и призвало его немедленно покинуть страну. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу Высшего земельного суда Ольденбурга.

27 мая этот суд отказал Украине в выдаче Онищенко, после чего депутата выпустили из следственного изолятора, где провел почти полгода. Сейчас Онищенко, обвиняемый в многомиллионных газовых махинациях, находится в своем имении в земле Нижняя Саксония, рассказал адвокат украинца Доминик Клаук.

Онищенко уже обжаловал в суде города Оснабрюк отказ в убежище. Он также подал ходатайство на разрешение остаться в Германии на период судебного разбирательства.

По словам адвоката, Онищенко хочет остаться в Германии.

У экс-депутата Верховной Рады также остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является, отметил адвокат.

Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».

Он объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года.

В целом следствие установило причастность к «газовой схеме» 29 человек. В настоящее время трое находятся в розыске. 15 обвинительных актов в отношении 25 лиц направлены в суд, из них в отношении 11 человек вступил в законную силу обвинительный приговор.

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