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Офис президента: Неподконтрольный Донбасс включен в план децентрализации

28 мая 2020, 18:31

Офис президента: Неподконтрольный Донбасс включен в план децентрализации

Временно оккупированные территории Донбасса попадают в перспективный план формирования территорий громад. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

«Перспективные планы уже утверждены для всех областей Украины, за исключением временно оккупированной территории АР Крым. Временно оккупированные территории Донбасса попадают в план», — говорится в сообщении.

6 мая Кабинет министров утвердил перспективный план территорий Донецкой области. Согласно документу, в Донецкой области предусмотрено 66 объединенных территориальных громад.

На заседании правительства 27 мая министры утвердили перспективные планы формирования территорий громад Запорожской, Львовской и Одесской областей. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что этими решениями Кабинет министров завершил один из этапов реформы децентрализации, утвердив перспективные планы формирования территорий общин во всех областях Украины.


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