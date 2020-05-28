Офис президента: Неподконтрольный Донбасс включен в план децентрализации

Временно оккупированные территории Донбасса попадают в перспективный план формирования территорий громад. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.



«Перспективные планы уже утверждены для всех областей Украины, за исключением временно оккупированной территории АР Крым. Временно оккупированные территории Донбасса попадают в план», — говорится в сообщении.

6 мая Кабинет министров утвердил перспективный план территорий Донецкой области. Согласно документу, в Донецкой области предусмотрено 66 объединенных территориальных громад.



На заседании правительства 27 мая министры утвердили перспективные планы формирования территорий громад Запорожской, Львовской и Одесской областей. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что этими решениями Кабинет министров завершил один из этапов реформы децентрализации, утвердив перспективные планы формирования территорий общин во всех областях Украины.





