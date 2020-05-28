По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

По состоянию на утро 28 мая коронавирус в Украине выявлен у 22 382 человек. Из них 8 439 пациентов выздоровели, 669 — умерли от осложнений. Три новых случая коронавируса были выявлены в Донецкой области за минувшие сутки. Все заболевшие находятся в Мариуполе, из круга контактных лиц. Всего на подконтрольной властям территории области зафиксировано 158 случаев коронавируса, в Луганской области — по-прежнему 45.



В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки выявлено 34 новых случая заболевания COVID-19. Всего группировка «ДНР» подтверждает 469 случаев коронавируса. Из них уже выписаны 111 человек, 15 — скончались. На лечении остаются 343 пациента.



Группировка «ЛНР» подтверждает 393 случая коронавируса COVID-19. Как утверждают в формировании, 274 человека уже выздоровели, шестеро — умерли.

Политика



Временно неподконтрольные властям территории Донбасса включены в перспективный план децентрализации. Президент Владимир Зеленский сообщил, что планы уже утверждены для всех областей Украины за исключением аннексированного Крыма.



Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) во время заседания в видеоформате 27 мая обсудили вопросы беспрепятственного пересечения линии соприкосновения абитуриентами из оккупированных районов. Пересечение КППВ в рамках вступительной кампании предлагают определить гуманитарным основанием. Сейчас КПВВ закрыты в связи с карантином.



Украина в ТКГ призвала к прекращению огня на Донбассе и беспрепятственному допуску СММ ОБСЕ для фиксации нарушений режима «тишины».



Во время работы экономической группы ТКГ украинская сторона подчеркнула, что восстановление банковской системы и системы налогообложения в ОРДЛО может произойти в соответствии с законодательством Украины. Как отмечают в Офисе президента, РФ «не возражала против важности верховенства украинского законодательства на временно неподконтрольной территории».



Экономика



Задолженность КП «Вода Донбасса» за электроэнергию составляет более 3 миллиардов 578 миллионов гривен. Из них 2,12 млрд гривен — долг на подконтрольной территории и 1,43 млрд — на неподконтрольной.



Общество



Из России в Донецк приехал политтехнолог Дмитрий Чайка, который будет курировать главу «ДНР» Дениса Пушилина и следить за показаниями его рейтинга, пишет издание «Спектр» со ссылкой на источники. Чайка уже работал в «администрации» экс-главы «ДНР» Александра Захарченко, а также накануне «выборов» главы группировки после убийства Захарченко.



Международный комитет Красного Креста передал жителям временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса 36 тонн гуманитарной помощи. В состав груза вошли органические удобрениям, семена, орудия для хозяйственных работ.



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