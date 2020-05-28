В России назвали условие отмены боевой готовности боевиков

После видеоконференции трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представитель РФ Борис Грызлов назвал условие отмены решений оккупационных администраций в ОРДЛО о боевой готовности. Об этом сообщает ТАСС.



Он считает, что Украина должна принять дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня.



В этой ситуации, считает Грызлов, «до принятия дополнительных мер трудно говорить об отмене решений Донецка и Луганска о боевой готовности».



Так называемый «министр иностранных дел» группировки «ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что снятие боевиками режима полной боевой готовности возможно после подписания Украиной пакета дополнительных мер, обеспечивающих соблюдение режима прекращения огня в Донбассе. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



По его словам, эти дополнительные меры «обеспечат полную взаимную безопасность при проведении ремонтных работ или иных работ вблизи линии разграничения без каких-либо дополнительных любезно предоставленных Украиной так называемых "окон тишины"».

На прошлой неделе Пушилин, а также глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник сделали заявления о приведении в полную боевую готовность «войск» в ОРДЛО. Они обвинили украинскую армию в обстрелах.