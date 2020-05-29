«Боевые» выезды: российские медики признались, что участвовали в конфликте на Донбассе

В городе Гуково Ростовской области России медицинские работники во время митинга рассказали, что участвовали в конфликте на Донбассе. Советующее видео было опубликовано в сети.



Поводом к митингу послужила невыплата обещанных надбавок за работу с пациентами, у которых выявили коронавирус. В ходе разговора с журналистами речь зашла и о невыплате денег за помощь раненым участникам боевых действий на востоке Украины.



«Отдельный разговор про Украину. С 2014 года нам обещали выплатить деньги "боевые". "Боевые" пропали деньги! Мы вывозили раненых с территории Украины, под бомбежками. Да, скорая помощь, фельдшера, <...> врачи, которые штопали» — рассказали участники митинга.



По их словам, они вывозили участников конфликта с обеих сторон. Одна из медработниц заявила, что в ее смену привезли 19 украинских военнослужащих. «Просто нам потом запретили об этом говорить», — сказала другая участница митинга.



Из видео непонятно, оказывали ли они помощь кадровым российским военным или только боевикам группировок «ЛНР»/«ДНР» с одной стороны и украинским военным с другой.



Также митингующие рассказали, что «боевые» выезды осуществляли и медики из соседних Новошахтинска, Белой Колетвы и Зверево, однако руководство их больниц им деньги выплатило.

Город Гуково находится недалеко от границы с Украиной. Эта часть Ростовской области РФ граничит с Луганской областью, которая сейчас не подконтрольна властям Украины.

По данным украинской стороны и расследовательской группы Bellingcat, в июле и августе 2014 года с территории вблизи Гудково велись артиллерийские обстрелы украинских военных. В свою очередь власти России неоднократно отрицали участие российских военнослужащих в конфликте на востоке Украины.