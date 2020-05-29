В штабе ООС рассказали о новых обстрелах со стороны боевиков

За минувшие сутки пророссийские боеивики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там добавили, что огонь велся из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Уточняется, что обстрелам подверглись позиции украинских военных у Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Крымского, Богдановки.



В свою очередь ВСУ открывали огонь в ответ.



По данным разведки, 28 мая украинские военные ликвидировали одного и ранили четырех оккупантов. Также был уничтожены один миномет боевиков.



С начала текущих суток, по данным штаба, недалеко от Богдановки боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Отмечается, что украинскими военными был открыт огонь в ответ.