В ЕС заявили, что урегулирование отношений с РФ связано с уважением суверенитета Украины

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель связал нормализацию отношений Евросоюза с Россией с украинским урегулированием на принципах Хельсинки и выполнением минских соглашений. Об этом он сообщил выступая в четверг по видеосвязи в Совете Безопасности ООН, передает «Интерфакс-Украина».



«Должен упомянуть Украину, где незаконная аннексия Россией Крымского полуострова и невыполненные минских обязательств привели к серьезным нарушениям — я сожалею об этом — в отношениях между Европейским союзом и Россией», — сказал он.



По словам главы дипломатии ЕС, «поддержка национального суверенитета и территориальной целостности останется ключевым элементом отношений между Европейским союзом и его восточными партнерами».



«Принципы, закрепленные в Хельсинки, нельзя забывать при работе по строительству основанного на сотрудничестве, более безопасного и сплоченного Европейского континента», — подчеркнул Боррель.