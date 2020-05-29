На Луганщине рассказали о новом случае заболевания COVID-19

В Луганской области подтвержден 46 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



«Это человек из города Рубежное, который ранее вернулся из-за границы (РФ). Все время находился на самоизоляции. Круг контактных лиц определен, за ними установлен медико-санитарный надзор», — говорится в сообщении.



За все время исследований на Луганщине выздоровели 39 человек с диагнозом коронавирус, еще семи находятся на лечении.



По состоянию на 29 мая в Украине 22 811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 летальных, 8934 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев заболевания.