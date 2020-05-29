СБУ нашла разработчика шпионской программы на Луганщине

В Старобельске Луганской области СБУ нашла разработчика шпионского программного обеспечения, которое предоставляло скрытый удаленный доступ к персональным данным. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным спецслужбы, разработанная программа позволяла покупателям получать доступ к чужим компьютерам и смартфонам для похищения логинов, паролей, считывания информации с мессенджеров и электронных платежных систем.



«Шпионское программное обеспечение злоумышленник предложил клиентам через один из хакерских форумов», — говорится в сообщении.



В ходе обыска правоохранители изъяли компьютерную технику с образцами вредоносного программного обеспечения.



Сейчас проверяется реализация злоумышленником программного обеспечения на других хакерских ресурсах и возможные факты его использования для несанкционированного доступа к ресурсам государственных органов.



Планируется сообщение о подозрении по ст.361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины.