Еврокомиссия одобрила выделение 500 млн евро Украине

Европейская комиссия одобрила выплату Украине кредита в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи (MFA). Это последний транш в рамках этой программы. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской комиссии.



Сэтой выплатой ЕС предоставил Украине 3,8 млрд евро в виде займов макрофинансовой помощи с 2014 года. Это самая большая сумма, которую выделяли стране-партнеру ЕС.



Как подчеркнул вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, Украина остается одним из приоритетов европейской повестки дня.



В то же время еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони отметил, что это последний транш в рамках четвертой программы, а дальнейшая поддержка Украины будет оказываться в пакете мер по борьбе с коронавирусом.



Уточняется, что выделение транша стало возможным после того, как Украине завершила 12 согласованных с Брюсселем политических действий. Они включали меры по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, управлению госфинансами, банковским сектором, энергетикой, здравоохранением и социальной политикой.