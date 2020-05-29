МИД ФРГ: Для проведения саммита в «нормандском формате» нужен прогресс на Донбассе

Берлин хочет, чтобы состоялся новый саммит по Украине в «нормандском формате», но вначале нужен прогресс по ряду пунктов. Об этом сообщила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар, передает «Интерфакс-Украина».



Она напомнила, что некоторое время назад прошла видеоконференция глав МИД стран «нормандского формата», на которой они обсуждали темы, по которым необходим прогресс: устойчивое перемирие на Донбассе, дальнейшая работа по обмену пленными, создание новых КПП на линии соприкосновения.



По словам Адебар, все это глава МИД ФРГ Хайко Маас планирует обсудить с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в следующий вторник. После этого главы МИД четырех стран — Германии, Франции, России, Украины — планируют провести новую видеоконференцию.

Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча в «нормандском формате» должна состояться после окончания пандемии коронавируса в мире.



Ранее вице-премьер-министр, глава МинВОТ и первый замглавы делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что Зеленский готов к новой встрече в «нормандском формате», однако договоренности минувшего саммита в Париже до сих пор не выполнены.