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Полиция задержала более 20 участников стрельбы в Броварах

29 мая 2020, 15:09

Полиция задержала более 20 участников стрельбы в Броварах

Число задержанных участников конфликта в Броварах Киевской области возросло до 21. Об этом сообщает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он рассказал, что патрульные в Житомирской и Винницкой областях задержали еще 10 участников «криминальных разборок».

Трое из задержанных находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести.

По оценкам МВД, в столкновении участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из Киева.

Министр внутренних дел Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

По информации министра, группа с Виннитчины — сотрудники одной из охранных фирм.

«То, что происходило, даже столкновениями нельзя назвать. Это напоминало 90-е», — заявил Зеленский.

Объявлен план-перехват для задержания организаторов. Также устанавливаются личности тех, кто направлял вооруженных людей из Винницы.

Также, по словам Авакова, будут сделаны кадровые выводы по Винницкой области. «Почему выпустили такую группу людей, пусть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирование надо делать», — сказал глава МВД.

В полдень было объявлено,  что начальник полиции в Винницкой области Юрия Педоса отстранен от работы. Его заместители — начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы — освобождены от занимаемых должностей.

Число задержанных участников конфликта в Броварах Киевской области возросло до 21. Об этом сообщает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он рассказал, что патрульные в Житомирской и Винницкой областях задержали еще 10 участников «криминальных разборок».

Трое из задержанных находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести.

По оценкам МВД, в столкновении участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из Киева.

Министр внутренних дел Арсен Аваков доложил президенту Владимиру Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

По информации министра, группа с Виннитчины — сотрудники одной из охранных фирм.

Объявлен план-перехват для задержания организаторов. Также устанавливаются личности тех, кто направлял вооруженных людей из Винницы.

Также, по словам Авакова, будут сделаны кадровые выводы по Винницкой области. «Почему выпустили такую группу людей, пусть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирование надо делать», — сказал глава МВД.

В полдень было объявлено,  что начальник полиции в Винницкой области Юрия Педоса отстранен от работы. Его заместители — начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы — освобождены от занимаемых должностей.

Массовое столкновение со стрельбой между двумя группами людей произошел сегодня утром в одном из жилых кварталов Броваров.

Уже открыто три уголовных производства: по части 4 статьи 296 (Хулиганство), части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

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