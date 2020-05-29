ОБСЕ сообщила о восстановлении позиций боевиков возле Петровского

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали работы по восстановлению боевиками своих позиций у села Петровского в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«26 мая на участке разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) по доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено наличие 20-метровых продлений двух ранее зафиксированных траншей возле его юго-восточного края», — говорится в отчете.



В тот же день за пределами участка разведения данные воздушного наблюдения миссии увидели продление на 20 м ранее зафиксированной траншеи возле северо-восточного края, а также продление другой траншеи примерно в 1,5 км к востоку от юго-восточного угла участка разведения.

Зеркальное разведение войск в районе сел Петровское и Богдановка началось в полдень 9 ноября и по факту завершилось 11 ноября 2019 года.



20 ноября ОБСЕ получила сообщения об окончании разминирования от обеих сторон.



22 ноября украинская сторона начала демонтаж фортификационных сооружений на участке раведения у Петровского и Богдановки.