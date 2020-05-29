Украина планирует снять запрет на въезд для иностранцев

Правительство Украины готовится принять изменения в карантинные правила, сняв запрет на въезд иностранных граждан. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Будапеште, сообщает «Европейская правда».



Кулеба, в частности, признал, что есть потребность снимать ограничения на движение через границу, и первый шаг, возобновление работы пограничных пунктов, Украина уже сделала.



Он добавил, что планируется и дальнейшая либерализация правил.



Министр отметил, что въезд не будет бесконтрольным, однако новые правила «позволят восстановить» движение через границу.



По информации «Европейской правды», в правительстве рассматривают возможность разрешить въезд иностранцев при условии 14-дневного карантина, сняв нынешнее требование о наличии вида на жительство.