«Полиция ДНР» продолжает наказывать нарушителей самоизоляции

Сотрудники «МВД» при группировке «ДНР» за неделю проверили 4127 человек, которые находятся дома на самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба формирования.



По итогам проверки было составлено 11 протоколов по фактам нарушения карантина.



В «МВД» отчитались, что за время проведения проверок — со 2 апреля — всего было составлено 156 протоколов по фактам нарушения режима самоизоляции и 37 административных материалов в отношении представителей сферы торговли и общественного питания.



По правилам «ДНР», все пребывающие на подконтрольную ей территорию должны проходить двухнедельный режим самоизоляции. То же касается жителей, контактировавших с возможными переносчиками коронавируса COVID-19.



При этом данные карантинные ограничения не распространяются на российских кураторов и журналистов, которые прибыли в Донецк.