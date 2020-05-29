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«Полиция ДНР» продолжает наказывать нарушителей самоизоляции

29 мая 2020, 16:18

«Полиция ДНР» продолжает наказывать нарушителей самоизоляции

Сотрудники «МВД» при группировке «ДНР» за неделю проверили 4127 человек, которые находятся дома на самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба формирования.

По итогам проверки было составлено 11 протоколов по фактам нарушения карантина.

В «МВД» отчитались, что за время проведения проверок — со 2 апреля — всего было составлено 156 протоколов по фактам нарушения режима самоизоляции и 37 административных материалов в отношении представителей сферы торговли и общественного питания.

По правилам «ДНР», все пребывающие на подконтрольную ей территорию должны проходить двухнедельный режим самоизоляции. То же касается жителей, контактировавших с возможными переносчиками коронавируса COVID-19.

При этом данные карантинные ограничения не распространяются на российских кураторов и журналистов, которые прибыли в Донецк.

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