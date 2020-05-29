Суд снова перенес рассмотрение апелляции на приговор сотруднице «МГБ ДНР»

Харьковский апелляционный суд перенес заседание по апелляционной жалобе на приговор, вынесенный Киевским райсудом сотруднице «МГБ ДНР», гражданке РФ Ларисе Чубаровой с позывным «Тереза». Об этом со ссылкой на адвоката Чубаровой Александра Шадрина пишет «Интерфакс-Украина».



«Заседание перенесли, поскольку судья Курило заявил самоотвод в связи с тем, что рассматривал жалобы на стадии досудебного следствия. Перенесли на 18 августа. Надеюсь, к этому времени будет сформирована коллегия», — сказал он.

Ларису Чубарову задержали в апреле 2015 года в Харьковской области.



29 июня 2017 года Киевский райсуд Харькова признал Чубарову виновной в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ее приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.



Чубарова и ее адвокат подали апелляционные жалобы на приговор.



Апелляционный суд трижды пытался рассмотреть жалобу, но безуспешно. 3 мая 2018 года взяла самоотвод вся коллегия судей. 18 июля 2018 года и 26 апреля 2018 года о самоотводе заявляли члены коллегии.



Одним из последних был перенос заседание на 21 ноября 2019 года в связи с отпуском одной из судей-членов коллегии.