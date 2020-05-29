Чиновника «Первомайскугля» будут судить за хищение бюджетных средств

Руководителя подразделения государственного предприятия «Первомайскуголь» подозревают в завладении бюджетными средствами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, чиновник совместно с неустановленным лицом организовал схему вывода денежных средств из собственности угледобывающего предприятия. Злоумышленники «обходили» тендерные процедуры и закупали шахтное оборудование по завышенной цене у предприятия-посредника.



«Незаконными действиями государственному предприятию нанесен ущерб на сумму свыше 100 тысяч гривен», — говорится в сообщении.



Обвинительный акт по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.