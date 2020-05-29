В «ДНР» заявили о ранении жителя Горловки в результате обстрела

Житель горловского поселка Курганка получил ранение в результате сегодняшнего обстрела. Об этом заявил глава оккупационной администрации Горловки Иван Приходько.



По его словам, пострадавший — Ершов Валерий Иванович, 1968 года рождения.



Как утверждает Приходько, мужчина был ранен по улице Власенко, на которой он проживает.



«Ранение в правую лопатку. Состояние средней тяжести», — написал он в Telegram.

Информацию о ранениях гражданских лиц по обе стороны линии соприкосновения верифицирует СММ ОБСЕ.



На прошлой неделе СММ ОБСЕ не подтвердила факт обстрелов якобы с украинской стороны линии электропередач вблизи подконтрольного боевикам поселка Березовское Луганской области.