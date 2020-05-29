В поселке, который закрыла «ДНР», выявили 7 случаев COVID-19

В подконтрольном боевикам поселке Новый Свет, который группировка «ДНР» закрыла из-за угрозы распространения COVID-19, выявлено 7 случаев коронавирусной болезни. Об этом сообщается на странице сообщества местной оккупационной администрации в соцсети «Вконтакте».



Отмечается, что все контактные лица заболевших отправлены на самоизоляцию.



«Определить "нулевого" пациента, с которого началось заражение, на данный момент невозможно (велика вероятность, что он мог заехать в поселок до введенных ограничений)», — сказано в сообщении.

10 апреля «ДНР» закрыла Новый Свет из-за угрозы распространения коронавируса, однако о заболевших в поселке не сообщалось. Глава оккупационной администрации поселка Святослав Губин заявлял, что «не получил никаких точных методик и рекомендаций о системе пропусков, о том кому и как их выдавать», а выданные «администрацией» пропуски не признавали в «МВД ДНР».



«ДНР» не приводит статистику инфицирования по населенным пунктам. По словам так называемого министра здравоохранения «ДНР» Ольги Долгошапко, заболевшие коронавирусом COVID-19 есть почти в каждом городе или районе на подконтрольной группировке «ДНР» территории.



По состоянию на 29 мая «ДНР» признает 501 случай коронавируса на подконтрольной ей территории.